Concert de Rap Argalouve A l’Unisson Breteil, samedi 9 mars 2024.

Argalouve propose un style de rap énergique mêlant des éléments du boom bap old school, de la techno et du hip-hop californien des années 2000. Abordant des thématiques féministes et humoristiques, la rappeuse intègre dans ses paroles en français ses expériences personnelles, ses convictions politiques ainsi qu’une touche de sarcasme. Les morceaux qu’elle publie démontrent son attachement au rap ainsi que sa capacité à fusionner diverses influences, parfois en puisant dans la chanson française classique, le rock, le punk ou encore la soul.

Concert à Breteil, à l’Unisson.

100% gratuit.

A 21h, le 9 mars .

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09

A l’Unisson 16 rue de Montfort

Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne lebritolio@gmail.com

