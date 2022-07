Concert de Quintana au 180 Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Bazeille

Concert de Quintana au 180 Sainte-Bazeille, 20 août 2022, Sainte-Bazeille. Concert de Quintana au 180

Espace 180 Les Aumonts Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Les Aumonts Espace 180

2022-08-20 – 2022-08-20

Les Aumonts Espace 180

Sainte-Bazeille

Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille En terrasse du 180:

Soirée festive organisée par le 180 et LeCLUB180.

Concert + Restauration.

– BAR en extérieur.

Ouverture de la #terrasse à 19h – Concert à 20h30.

Bar et restauration – Info : 06 28 33 54 10 En terrasse du 180: Concert de Quintana. +33 6 28 33 54 10 En terrasse du 180:

Soirée festive organisée par le 180 et LeCLUB180.

Concert + Restauration.

– BAR en extérieur.

Ouverture de la #terrasse à 19h – Concert à 20h30.

Bar et restauration – Info : 06 28 33 54 10 @alainpelletier

Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Sainte-Bazeille Autres Lieu Sainte-Bazeille Adresse Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Les Aumonts Espace 180 Ville Sainte-Bazeille lieuville Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille Departement Lot-et-Garonne

Concert de Quintana au 180 Sainte-Bazeille 2022-08-20 was last modified: by Concert de Quintana au 180 Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille 20 août 2022 Espace 180 Les Aumonts Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne