Concert de « Projet Inefabula »

2022-07-27 – 2022-07-27 En partenariat avec le Festival du Chant de la Rive. Ce quatuor composé de Neven Lesage au hautbois, de Louis Creac'h au violon, de Camille Rancière à l'alto et de Gauthier Broutin au violoncelle joueront des extraits des quatuors avec hautbois de Mozart.

