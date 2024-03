Concert de printemps – Vendredi 8 mars le phare Tournefeuille, vendredi 8 mars 2024.

Concert de printemps – Vendredi 8 mars Société Musicale de Tournefeuille / EEA – Ville de Tournefeuille Vendredi 8 mars, 20h30 le phare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:30:00+01:00

Après la pluie, vient le beau temps ! Proverbe anglais. Non, breton. Euh… Enfin bref. Après l’hiver vient le printemps, et cette année encore, la SOCIETE MUSICALE DE TOURNEFEUILLE est au rendez-vous pour fêter dignement et musicalement ce retour du soleil et des longues soirées.

Pour ce Concert, les Musiciens ont la volonté d’offrir un festin de Musique à ceux qui sont déjà fans et à ceux qui pourraient le devenir. Le printemps étant synonyme de renouveau, il est nécessaire de mettre à l’honneur ceux qui constituent le renouveau des troupes. Nous confions donc la première partie du programme aux Classes d’Ensemble de l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille. C’est maintenant une tradition, qui permet à ces formations de jeunes musiciens de se produire en public. Pour la seconde partie du programme, nous vous proposons de décliner la fête en musique : chants, danses, musiques de films, de dessins animés… L’objectif de la soirée : qu’elle soit gaie, dynamique, et surtout, que vous repartiez avec des airs gais et entraînants en tête !

Participation libre (Pas de prévente)

le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

spectacle musique