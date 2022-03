Concert de Printemps Union Musicale Morézienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Concert de Printemps Union Musicale Morézienne Hauts de Bienne, 16 avril 2022, Hauts de Bienne. Concert de Printemps Union Musicale Morézienne Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne

2022-04-16 22:30:00 – 2022-04-16 Rue Lamartine Espace Lamartine

Hauts de Bienne Jura Orchestre junior de l’Union Musicale Morézienne sous la direction d’Alexandre Camelin puis l’Orchestre à l’école du Haut-Jura Arcade Communauté et l’ Harmonie de l’UMM. +33 3 84 33 10 11 https://www.hauts-de-bienne.fr/ Orchestre junior de l’Union Musicale Morézienne sous la direction d’Alexandre Camelin puis l’Orchestre à l’école du Haut-Jura Arcade Communauté et l’ Harmonie de l’UMM. Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne

