Concert de printemps
RANDONNAI Eglise Saint-Malo
Tourouvre au Perche
2022-04-24

RANDONNAI Eglise Saint-Malo
Tourouvre au Perche Orne

L'Harmonie de Randonnai vous interprète un répertoire varié passant par des morceaux du groupe Queen « Queen in concert », Africa du groupe Toto, Fantastica, Odilia, Aldebaran, Voyages d'Antan, Gringos, Hymn of Cittaslow…..
musique-de-randonnai@laposte.net +33 6 19 77 98 32

