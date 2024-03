Concert de Printemps Théâtre de mâcon, scène nationale MACON, dimanche 10 mars 2024.

Concert de Printemps Concert de l’harmonie MunIcipale de Mâcon avec comme invité L’AINstrumental, Ensemble Orchestral de l’Ain

Encore plus de vibrations…

Plus de sons

Plus de complicité,

Plus de chaleur,

l’… Dimanche 10 mars, 17h00 Théâtre de mâcon, scène nationale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T17:00:00+01:00 – 2024-03-10T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T17:00:00+01:00 – 2024-03-10T19:00:00+01:00

Comme chaque année , nous vous attendons nombreux au théâtre de Mâcon.

Et pour être sûr d’avoir vos places, n’attendez plus pour vous procurer vos billets auprès de nos musiciens ou de nos partenaires.

La billetterie rejoint la boulangerie La Fabrique 70 route de Lyon à Mâcon et Poissonerie et Compagnie 1920 grande rue à Feillens.

tarifs :

12€ en prévente

15€ adulte sur place

6€ -18 ans

infos : 06.22.95.74.11

Théâtre de mâcon, scène nationale 1511 avenue Charles de Gaulle , 71000 MACON MACON