Concert de printemps Semur-en-Auxois, 19 mars 2022, Semur-en-Auxois.

Concert de printemps Théâtre du Rempart 11 Rue du Rempart Semur-en-Auxois

2022-03-19 – 2022-03-19 Théâtre du Rempart 11 Rue du Rempart

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

EUR 0 0 Le Grand Orchestre de l’École de Musique et de Danse de l’Auxois Morvan, dirigé par Alain GERARD, vous propose de découvrir son nouveau répertoire à l’occasion de son traditionnel concert de Printemps. Le programme, curieux et audacieux, vous fera voyager à travers le temps, l’espace et les styles musicaux, avec notamment deux créations des musiciens de l’orchestre.

Ensemble : Le Grand Orchestre / Direction : Alain Gérard

contact@terres-auxois.fr +33 3 80 97 05 96

