Concert de printemps Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois, samedi 6 avril 2024.

Le Grand Orchestre, dirigé par Alain GERARD, vous propose de découvrir son nouveau répertoire à l’occasion de son traditionnel concert de Printemps. C’est une harmonie d’instruments à vent, accompagnée d’une rythmique pop/rock, dans laquelle les instrumentistes peuvent aussi chanter. Son répertoire, curieux et audacieux, vous fera voyager à travers le temps, l’espace et les styles musicaux. Le G.O. accueille des grands élèves de l’établissement mais aussi des amateurs souhaitant pratiquer régulièrement la musique, le tout dans une ambiance studieuse, chaleureuse et détendue.

L’école de Musique et de Danse de l’Auxois Morvan est un établissement d’enseignement artistique présent sur quatre sites Semur-en-Auxois, Précy-sous-Thil, Venarey-Les Laumes et Saulieu.

Soutenue par le Conseil Départemental et gérée par le Syndicat Mixte Musique en Auxois Morvan, l’établissement compte environ 340 élèves et 22 professeurs. De nombreuses disciplines sont proposées vents, cordes, claviers, percussions, danse, chant et ce pour tous les âges, de la maternelle jusqu’à la grande école de la retraite ! Après un parcours découverte pour les plus jeunes, un cursus complet est proposé mais un projet personnalisé (cours spécifiques pour adolescents ou adultes) est aussi possible.

Pas de réservations

Tout public

Durée 1h30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06 21:30:00

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

