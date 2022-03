CONCERT DE PRINTEMPS Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg Moselle Concert de printemps par les élèves du Conservatoire de Sarrebourg, dimanche 20 mars 2022, à 15h00, salle des fêtes, place du Marché. Le meilleur des élèves du Conservatoire dans une belle ambiance familiale et musicale. Entrée libre. Renseignements au Conservatoire de Sarrebourg ou par téléphone au 03 87 03 05 07 sec.cris@orange.fr +33 3 87 03 05 07 Libre de droits – johanna Jordan pour Unsplash

