Concert de Printemps Saint-Vallerin, 8 mai 2022, Saint-Vallerin.

Concert de Printemps Saint-Vallerin

2022-05-08 – 2022-05-08

Saint-Vallerin Saône-et-Loire Saint-Vallerin

18 12 EUR Cette après-midi, Fanny Clamagirand se produira en compagnie de la pianiste Vanya Cohen Aloro, partenaire de longue date avec laquelle elle forme un duo tout en finesse. Cette complicité musicale forte, ainsi qu’une profonde et belle amitié, les ont conduites tout naturellement à donner de nombreux concerts ensemble tant en France qu’à l’étranger, et à réaliser une intégrale des œuvres pour violon et piano de Saint-Saëns, parue chez Naxos et saluée par la critique et dont le troisième et dernier volume vient de paraître en septembre 2021.

voisin.michel-s@orange.fr https://www.helloasso.com/associations/autour-de-buxy-en-fete/evenements/concert-de-printemps

Saint-Vallerin

