Concert de printemps
Esapce Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

2022-07-01

Saint-Marcel-lès-Valence 26320 L’ensemble vocal de Fauconnières reçoit pour son concret de printemps, le chœur ukrainien Doudarik. La chorale sera dirigée par Jean-Baptiste VOINET. vocalfauconnieres@gmail.com https://www.vocalfauconnieres.com/ Esapce Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

