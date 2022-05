Concert de Printemps Saint-Julien-sur-Bibost Saint-Julien-sur-Bibost Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Julien-sur-Bibost

Concert de Printemps Saint-Julien-sur-Bibost, 14 mai 2022, Saint-Julien-sur-Bibost. Concert de Printemps Salle polyvalente, route de Bibost 350 chemin de l’Angeline Saint-Julien-sur-Bibost

2022-05-14 15:00:00 – 2022-05-14 17:30:00 Salle polyvalente, route de Bibost 350 chemin de l’Angeline

Saint-Julien-sur-Bibost Rhône Saint-Julien-sur-Bibost EUR 10 Concert avec la chorale “Chœur en echo” en 1ère partie et groupe musical “La Bambanne” en 2ème partie. Un entracte avec buvette et gâteaux maison. mariefrancedessaintjean@hotmail.fr +33 6 22 71 54 99 Salle polyvalente, route de Bibost 350 chemin de l’Angeline Saint-Julien-sur-Bibost

dernière mise à jour : 2022-05-04 par Office de Tourisme du Pays de l’Arbresle

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Julien-sur-Bibost Autres Lieu Saint-Julien-sur-Bibost Adresse Salle polyvalente, route de Bibost 350 chemin de l'Angeline Ville Saint-Julien-sur-Bibost lieuville Salle polyvalente, route de Bibost 350 chemin de l'Angeline Saint-Julien-sur-Bibost Departement Rhône

Saint-Julien-sur-Bibost Saint-Julien-sur-Bibost Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-sur-bibost/

Concert de Printemps Saint-Julien-sur-Bibost 2022-05-14 was last modified: by Concert de Printemps Saint-Julien-sur-Bibost Saint-Julien-sur-Bibost 14 mai 2022 rhône Saint-Julien-sur-Bibost

Saint-Julien-sur-Bibost Rhône