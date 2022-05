Concert de printemps Saint-Amarin Saint-Amarin Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Saint-Amarin

Concert de printemps Saint-Amarin, 18 juin 2022, Saint-Amarin. Concert de printemps Saint-Amarin

2022-06-18 – 2022-06-18

Saint-Amarin Haut-Rhin Saint-Amarin La musique municipale de Saint-Amarin vous invite à un concert sur le thème “Aventures Spatiales”. Une quarantaine de musiciens vont vous transportez pour un voyage musical universel! La musique municipale de Saint-Amarin vous invite à un concert sur le thème “Aventures Spatiales”. Une quarantaine de musiciens vont vous transportez pour un voyage musical universel! La musique municipale de Saint-Amarin vous invite à un concert sur le thème “Aventures Spatiales”. Une quarantaine de musiciens vont vous transportez pour un voyage musical universel! Saint-Amarin

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Saint-Amarin Autres Lieu Saint-Amarin Adresse Ville Saint-Amarin lieuville Saint-Amarin Departement Haut-Rhin

Concert de printemps Saint-Amarin 2022-06-18 was last modified: by Concert de printemps Saint-Amarin Saint-Amarin 18 juin 2022 Haut-Rhin Saint-Amarin

Saint-Amarin Haut-Rhin