CONCERT DE PRINTEMPS Réding, 1 mai 2022, Réding.

2022-05-01 15:00:00 – 2022-05-01 17:00:00 rue de l'Eglise église St Pierre St Paul

le concert de printemps, de la Chorale Saint Pierre et Saint Paul, aura lieu dimanche 1er mai 2022 en l'église St Pierre et St Paul de Réding, à 15h00. La chorale Saint Pierre-Saint Paul s'associera à la chorale La Voix du Chœur et Hervé Schabath organiste sera également présent. L'entrée sera libre. Le panier à l'entracte est en faveur des réfugiés Ukrainiens accueillis localement. +33 6 72 05 37 90

