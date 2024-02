CONCERT DE PRINTEMPS Pontenx-les-Forges, samedi 30 mars 2024.

CONCERT DE PRINTEMPS Pontenx-les-Forges Landes

1ERE PARTIE

ACAP CHŒUR / 4 CHANTS

-1)So danço samba (Carlos Jobim)

– 2)It’s allright with me (Cole Porter)

– 3)Summertime (Georg Gershwin)

-4) Sing sing sing ( Louis Prima)

EAC(ensemble à cordes ) / 5 DANSES POPULAIRES

Danse no 5 de J BRAHMS

Valse no 2 de D CHOSTAKOVITCH

PIZZICATI DANSE de léo DELIBES

Danses roumaines de B BARTOK

Zorba le grec de M THEODORAKIS

EIP(ensemble symphonique ) / 5 LATINOS

LATIN GOLD

LATIN FEVER

SAMBA CARAMBA

FIESTA TROPICALE

MOLIENDO CAFE

2EME PARTIE

LE CERCLE BLEU JAZZ SEPTET

Song for my father Horace SIVER

Dear old stokholm Miles DAVIS

Blue train John COLTRANE

Black orfeus Luis BONFA

Moanin Art BLAKEY

Blue monk Telonius MONK

Con alma Dizzie Gillepsie

Take the A train Duke Ellington

Milestone Miles Davies .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30 23:00:00

salle polyvalente de pontenx

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine bourille.jean@orange.fr

