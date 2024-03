Concert de Printemps par l’Harmonie du Blanc-Four Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, dimanche 24 mars 2024.

Concert de Printemps par l’Harmonie du Blanc-Four Pour son concert de Printemps, l’Harmonie du Blanc-Four reçoit l’Harmonie L’Avenir de Bourghelles. Dimanche 24 mars, 16h00 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Entrée libre

Comme toujours, nous vous proposerons un programme dynamique et moderne, cette année autour des plus belles musiques d’animés et d’animation.

Un concert qui s’annonce plein de convivialité et de belles découvertes.

A découvrir en famille et entre amis.

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France

