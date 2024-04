Concert de printemps orchestre Résonances Eglise Notre Dame de la Paix Mâcon, dimanche 26 mai 2024.

L’orchestre Résonances organise son concert de printemps en l’église Notre-Dame de la Paix. Fidèle à son image, l’orchestre donnera à écouter des œuvres symphoniques classiques (Brahms, Liszt, Albeniz, Rossini) mais aussi des œuvres plus contemporaines (Otto Schwartz, Soon Hee Newbold) et des musiques de film (Maurice Jarre, Korngold, Mancini). 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 17:00:00

fin : 2024-05-26 19:00:00

Eglise Notre Dame de la Paix 1 rue du 19 Mars 1962

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@orchestre-resonances.org

