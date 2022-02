Concert de Printemps Munchhausen Munchhausen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Munchhausen

Concert de Printemps Munchhausen, 19 mars 2022, Munchhausen. Concert de Printemps Munchhausen

2022-03-19 – 2022-03-19

Munchhausen Bas-Rhin Munchhausen EUR La talentueuse harmonie Ste Cécile promet une soirée chargée d’émotions à travers un programme riche et varié, accompagné de belles surprises musicales par-delà tous les horizons. Restauration sur place. Aussi bien des musiques de films, que des musiques traditionnelles classiques, pop rock et chants. La talentueuse harmonie Ste Cécile promet une soirée chargée d’émotions à travers un programme riche et varié. Restauration sur place. Réservation possible auprès des membres de l’harmonie. +33 6 77 57 07 28 La talentueuse harmonie Ste Cécile promet une soirée chargée d’émotions à travers un programme riche et varié, accompagné de belles surprises musicales par-delà tous les horizons. Restauration sur place. Munchhausen

dernière mise à jour : 2022-02-01 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Munchhausen Autres Lieu Munchhausen Adresse Ville Munchhausen lieuville Munchhausen Departement Bas-Rhin

Munchhausen Munchhausen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munchhausen/

Concert de Printemps Munchhausen 2022-03-19 was last modified: by Concert de Printemps Munchhausen Munchhausen 19 mars 2022 Bas-Rhin MÜNCHHAUSEN

Munchhausen Bas-Rhin