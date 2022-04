Concert de printemps Mandol’in Echo Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Concert de printemps Mandol’in Echo Chalon-sur-Saône, 7 mai 2022, Chalon-sur-Saône. Concert de printemps Mandol’in Echo MAISON DES SYNDICATS 2 Rue du Parc Chalon-sur-Saône

2022-05-07 – 2022-05-07 MAISON DES SYNDICATS 2 Rue du Parc

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire 0 0 EUR CONCERT de PRINTEMPS MANDOL’IN ECHO, Orchestre à Plectres

sous la direction de Rafael Hernandez-Duarte

avec la participation de l’Ensemble Guitare-Mandoline de JARVILLE dirigé par Marie-Laure Makovic-Schmitt

