Malzéville Meurthe-et-Moselle Malzéville Après l’annulation de décembre, l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de l’église Saint-Martin est heureuse de programmer un concert de printemps.

Pour l’occasion l’association a invité l’Ensemble Voix Plurielles qui interprétera entre autre Camille Saint-Saënd, le Magnificat de Bach, Edgard.

Voix Plurielles est un ensemble vocal implanté dans le bassin urbain de Nancy depuis sa création en 1999.

Il s’est d’abord consacré à la mise en valeur du répertoire français et plus particulièrement lorrain allant du XIXème siècle à nos jours

Le groupe a évolué dans ses choix et sa composition, et privilégie des œuvres intégrales.

Il mène régulièrement des concerts communs avec des groupes partenaires, le chœur de Jeunes Les Madrigales, le chœur d'hommes Jean Bouillet.

