5 EUR Le comité des fêtes de Loupiac organise son concert de printemps avec l’ensemble “La Enzina” qui produiront des musiques de l’europe des 16èmes et 17èmes siècles pour luth, théorbe et guitare baroque avec Laurence Postigo, Nathalie Nierveze et Alice Thévenin.

Pour fêter l’arrivée du printemps ensemble, possibilité de petite restauration et buvette après le concert dans la salle polyvalente.

