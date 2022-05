CONCERT DE PRINTEMPS Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: 88340

Le Val-d'Ajol

CONCERT DE PRINTEMPS Le Val-d’Ajol, 4 juin 2022, Le Val-d'Ajol. CONCERT DE PRINTEMPS Église Place de l’Eglise Le Val-d’Ajol

2022-06-04 – 2022-06-04 Église Place de l’Eglise

Le Val-d’Ajol 88340 Concert de Printemps joués par l’orchestre d’Harmonie de le Val d’Ajol sur le thème des héros. ced1.aubry@orange.fr +33 6 42 87 20 78 Harmonie Jeanne d’Arc

Église Place de l’Eglise Le Val-d’Ajol

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 88340, Le Val-d'Ajol Autres Lieu Le Val-d'Ajol Adresse Église Place de l'Eglise Ville Le Val-d'Ajol lieuville Église Place de l'Eglise Le Val-d'Ajol Departement 88340

Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol 88340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-val-dajol/

CONCERT DE PRINTEMPS Le Val-d’Ajol 2022-06-04 was last modified: by CONCERT DE PRINTEMPS Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol 4 juin 2022 88340 Le Val-d'Ajol

Le Val-d'Ajol 88340