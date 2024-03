Concert de printemps Rue du Lac Labergement-Sainte-Marie, samedi 23 mars 2024.

Nous vous annonçons notre partenariat avec le BBSD Brass Band du Saut du Doubs pour son concert du 23 Mars à Labergement Sainte-Marie

Pour une fois nous ne serons pas sur scène et laissons toute la place à nos talentueux amis du Brass Band du Saut du Doubs dirigés par Joël Chabod

➡️ on vous attend nombreux pour cet événement ⒺⓍⒸⒺⓅⓉⒾⓄⓃⓃⒺⓁ et totalement inédit !

La soirée promet d’être festive !

⭐️Entrée libre

23 Mars 2024

Les Vallières Labergement Ste Marie (salle en face du camping)

⌚️20h30

Organisation par l’UMJ (Union Musicale de Jougne)

L’Union Musicale de Jougne a l’honneur de recevoir le Brass Band du saut du Doubs ce Samedi 23 Mars 2024 à la salle des Vallières ( Labergement sainte Marie ) à 20H30.

Vous aimez les cuivres et les percussions ? Ce concert est fait pour vous .

Ce célèbre Brass band transfrontalier est composé de musiciens Suisse et Français sous la direction du Haut Doubiste Joêl Chabod. Il saura vous contenter par son répertoire riche et varié .

Alors n’hésitez pas à venir écouter ce bel orchestre

Nous vous attendons nombreux ! Parlez-en autour de vous !

Ouverture des portes 20h Buvette sur place

Infos: umj.jougne.contact@gmail.com EUR.

Rue du Lac Espace les Vallières (Salle polyvalente)

Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté umj.jougne.contact@gmail.com

