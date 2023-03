Concert de printemps Kintzheim Catégories d’Évènement: 67600

Kintzheim

Concert de printemps, 18 mars 2023, Kintzheim . Concert de printemps 1 rue de la Liberté Kintzheim 67600

2023-03-18 – 2023-03-18 Kintzheim

67600 L’Harmonie St Jacques de Kintzheim invite tous les mélomanes à son traditionnel concert de printemps. Concert annuel de l’Harmonie St Jacques pour fêter l’arrivée du printemps +33 6 11 97 74 47 Kintzheim

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: 67600, Kintzheim Autres Lieu Kintzheim Adresse 1 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Ville Kintzheim Departement 67600 Lieu Ville Kintzheim

Kintzheim Kintzheim 67600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kintzheim /

Concert de printemps 2023-03-18 was last modified: by Concert de printemps Kintzheim 18 mars 2023 1 rue de la Liberté Kintzheim 67600 67600 Kintzheim

Kintzheim 67600