Concert de printemps Ingersheim, dimanche 12 mai 2024.

Concert de printemps Ingersheim Haut-Rhin

.L’entente musicale Echo de la Fecht d’Ingersheim et Espérance de Houssen vous propose son concert de printemps sur le thème des Musiques de Films.

L’entente musicale Echo de la Fecht d’Ingersheim et Espérance de Houssen vous propose son concert de printemps sur le thème des Musiques de Films et sous la direction d’Alain BONNARD. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 18:00:00

fin : 2024-05-12

Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est lisse.philippe@gmail.com

L’événement Concert de printemps Ingersheim a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de tourisme de Colmar