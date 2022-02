Concert de printemps Ingersheim Ingersheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ingersheim Haut-Rhin Ingersheim EUR Concert de printemps de l’Entente musicale « Echo de la Fecht » d’Ingersheim et « Espérance » de Houssen sur le thème des éléments. Tour à tour, l’air, le feu, l’eau, la terre et peut-être un cinquième élément à découvrir, vous entraîneront dans un tourbillon musical que les musiciens vous préparent avec ferveur sous la nouvelle direction de M. Vladimir KITANI. C’est un nouveau départ pour leur harmonie. Venez les soutenir nombreux. Respect du protocole sanitaire en vigueur (masques, pass vaccinal…) C’est un nouveau départ pour leur harmonie. Venez les soutenir nombreux +33 6 82 10 00 07 Concert de printemps de l’Entente musicale « Echo de la Fecht » d’Ingersheim et « Espérance » de Houssen sur le thème des éléments. Tour à tour, l’air, le feu, l’eau, la terre et peut-être un cinquième élément à découvrir, vous entraîneront dans un tourbillon musical que les musiciens vous préparent avec ferveur sous la nouvelle direction de M. Vladimir KITANI. C’est un nouveau départ pour leur harmonie. Venez les soutenir nombreux. Respect du protocole sanitaire en vigueur (masques, pass vaccinal…) Ingersheim

