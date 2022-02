CONCERT DE PRINTEMPS HARMONIE MUNICIPALE DE METZ Metz, 13 mars 2022, Metz.

CONCERT DE PRINTEMPS HARMONIE MUNICIPALE DE METZ ARSENAL – GRANDE SALLE 3 avenue Ney Metz

2022-03-13 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-13 ARSENAL – GRANDE SALLE 3 avenue Ney

Metz Moselle

L’Harmonie municipale de Metz, l’une des plus anciennes formations orchestrales de France, fut créée en 1790. Cet ensemble dynamique, composé de plus de 50 instrumentistes à vent et percussion pour la majorité enseignants dans les conservatoires et écoles de musique de la région, propose des concerts panachés d’œuvres classiques, modernes et jazz, mêlant également musiques de films et musiques du monde. Laissez-vous surprendre par l’orchestre d’harmonie et sa programmation musicale !

Direction : Arnaud Tutin

Invités : Eric Goubert et Florian Valloo, solistes clarinette basse

dernière mise à jour : 2022-02-18 par