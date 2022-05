CONCERT DE PRINTEMPS Golbey Golbey Catégories d’évènement: Golbey

Vosges

CONCERT DE PRINTEMPS Golbey, 29 mai 2022, Golbey. CONCERT DE PRINTEMPS Golbey

2022-05-29 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-29 19:00:00 19:00:00

Golbey Vosges Golbey Dirigé par leur Directeur Musical Arnaud GEORGE, les musiciens de cet orchestre à vents et percussions vous proposent un voyage cinématographique. nIls vous interpréteront des œuvres issues de films tels que Out of Africa, James Bond ou encore E.T… nPar cette prestation, les musiciens de l’orchestre auront à cœur de vous offrir des notes printanières, moment qui déclenchera peut être des vocations parmi les auditeurs. +33 6 10 33 57 00 http://unionmusicalegolbey.fr/ Union Musicale de Golbey

Golbey

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Golbey, Vosges Autres Lieu Golbey Adresse Ville Golbey lieuville Golbey Departement Vosges

Golbey Golbey Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/golbey/

CONCERT DE PRINTEMPS Golbey 2022-05-29 was last modified: by CONCERT DE PRINTEMPS Golbey Golbey 29 mai 2022 Golbey Vosges

Golbey Vosges