Concert de Printemps Rue Saint-Gervais Gisors, dimanche 24 mars 2024.

Concert de Printemps Rue Saint-Gervais Gisors Eure

Venez assister au concert de printemps de l’orchestre, véritable point d’orgue de la saison culturelle de l’association.

À cette occasion, vous pourrez découvrir leur nouveau programme. Les musiciens vous invitent à partager leur amour pour la musique et le fruit de leur travail de toute une année de préparation.

L’Orchestre d’Harmonie de Gisors, composé d’une vingtaine de musiciens, propose un répertoire éclectique et divertissant. Sous la direction de Sébastien OTTO, les musiciens de l’orchestre interprètent des œuvres de variété, de jazz et de musiques de films pour le plaisir des petits et grands.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Rue Saint-Gervais 4 Rue Saint-Gervais

Gisors 27140 Eure Normandie contact@harmonie-gisors.fr

