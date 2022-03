CONCERT DE PRINTEMPS Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

CONCERT DE PRINTEMPS Épinal, 14 mai 2022, Épinal. CONCERT DE PRINTEMPS Auditorium de la Louvière 7 rue de la Louvière Épinal

2022-05-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-14 Auditorium de la Louvière 7 rue de la Louvière

Épinal Vosges Danses féériques et images du Mexique.

Orchestre d’Harmonie d’Epinal sous la Direction de Jean-Noël AUER. Spectacle Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme d’Epinal. +33 3 29 82 53 32 http://www.epinal.fr/ Service Culturel – Marie d’Epinal

Auditorium de la Louvière 7 rue de la Louvière Épinal

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Auditorium de la Louvière 7 rue de la Louvière Ville Épinal lieuville Auditorium de la Louvière 7 rue de la Louvière Épinal Departement Vosges

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

CONCERT DE PRINTEMPS Épinal 2022-05-14 was last modified: by CONCERT DE PRINTEMPS Épinal Épinal 14 mai 2022 Épinal Vosges

Épinal Vosges