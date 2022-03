Concert de Printemps – École Municipale de Musique Chambray-lès-Tours, 3 avril 2022, Chambray-lès-Tours.

Concert de Printemps – École Municipale de Musique Chambray-lès-Tours

2022-04-03 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-03 17:45:00 17:45:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

C’est de saison !

Une invitation à fêter avec nos plus jeunes musiciens le renouveau et l’éclosion de futurs talents.

Un rendez-vous très attendu pour les orchestres d’harmonies Cadets et Juniors de l’École Municipale de Musique de Chambray-lès-Tours qui renoueront avec le public Chambraisien après une longue hivernation. L’harmonie Municipale participera également à ce programme composé : de giboulées de morceaux de Quincy Jones et John Williams, de radoucissements avec Tchaïkovski ou Piazolla, et d’une remontée des températures avec des extraits de la comédie musicale Grease…

Participeront également les enfants de “l’Orchestre à l’école” cuivres et percussions de l’école élémentaire Jean Moulin.

Les orchestres d’harmonies de l’Ecole Municipale de Musique de Chambray-lès-Tours présentent leur concert de printemps dans un répertoire varié de musiques de films, d’œuvres originales et medleys.

+33 2 47 48 45 82 https://billetterie.ville-chambray-les-tours.fr/

école municipale de musique

Chambray-lès-Tours

