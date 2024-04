Concert de printemps Duttlenheim, samedi 6 avril 2024.

Société de musique Alsatia 1906 vous propose un concert au rythmes et sonorités variés. Buvette et petite restauration sur place.

La société Alsatia 1906 de Duttlenheim vous invite au traditionnel concert de printemps.

Découvrez l’ensemble des musiciens ainsi que leurs deux chefs Mylène Schweitz-Grauss et Noël Grauss.

Musiques aux sonorités et rythmes variés, musique latine, jazz, valse et balade seront joués par l’ensemble. Des airs connus du grands public vous ferons fredonner.

La fin du concert sera dédié à la Bloosmusik.

Une petite restauration sur place vous attends pâtisseries, saucisses chaudes, bretzels et buvette.

Ouverture de la salle à 19h45. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 22:30:00

13 rue du stade

Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est noel.grauss@gmail.com

