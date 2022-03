CONCERT DE PRINTEMPS DES SATUR’ZIK Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

CONCERT DE PRINTEMPS DES SATUR’ZIK Brissac Loire Aubance, 2 avril 2022, Brissac Loire Aubance. CONCERT DE PRINTEMPS DES SATUR’ZIK Salle du Mont Rude Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance

2022-04-02 17:30:00 – 2022-04-02 Salle du Mont Rude Saint-Saturnin-sur-Loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Brissac Loire Aubance Au programme : – présentation de rapaces par Tommy Pelletier

– concert d’Afro Blues avec le duo Tchologo / Jenlwy Livenay et Lassana Coulibaly Concert de printemps des Satur’zik lessaturzik@gmail.com +33 6 44 28 04 90 Au programme : – présentation de rapaces par Tommy Pelletier

– concert d’Afro Blues avec le duo Tchologo / Jenlwy Livenay et Lassana Coulibaly Salle du Mont Rude Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Salle du Mont Rude Saint-Saturnin-sur-Loire Ville Brissac Loire Aubance lieuville Salle du Mont Rude Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac-loire-aubance/

CONCERT DE PRINTEMPS DES SATUR’ZIK Brissac Loire Aubance 2022-04-02 was last modified: by CONCERT DE PRINTEMPS DES SATUR’ZIK Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 2 avril 2022 Brissac-Loire-Aubance maine-et-loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire