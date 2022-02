Concert de Printemps des Pompons Bleus Tonneins, 27 mars 2022, Tonneins.

Concert de Printemps des Pompons Bleus La Manoque Cours de Verdun Tonneins

2022-03-27 14:30:00 – 2022-03-27 16:30:00 La Manoque Cours de Verdun

Tonneins Lot-et-Garonne

5 5 EUR Spectacle musical intergénérationnel par les élèves de l’Enseignement Musical, les élèves

des Orchestres à l’école et les musiciens de l’Harmonie des Pompons Bleus.

Une belle occasion pour les spectateurs et le public de Tonneins et des environs de découvrir tous les talents des musiciens, des plus jeunes aux plus âgés. Toujours un spectacle dynamique, de la nouveauté, de la fraîcheur, de la joie, de la gaité, dans un tourbillon de notes et de chansons. Vous repartirez heureux et le cœur joyeux. Un beau moment de partage en musique.

+33 6 08 07 64 06

Les Pompons Bleus de Tonneins

La Manoque Cours de Verdun Tonneins

