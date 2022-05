CONCERT DE PRINTEMPS DES HARMONIES DE LA BRESSE ET DE CORNIMONT La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

La Bresse Vosges Concert des orchestres d’Harmonie de Cornimont et La Bresse sur le thème des musiques de films. Avec la participation exceptionnelle de Stan DUGUET au violoncelle. Projection en avant première du court métrage “EL PUNTO” réalisé dans le cadre du Festival des Arts Mélangés par les adolescents de la CCHV / ECSP. Entrée libre chantal.doridant@orange.fr +33 6 51 15 36 71 Salle des Fêtes Rampe de l’Hôtel de Ville La Bresse

