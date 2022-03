Concert de Printemps de l’Orchestre d’Harmonie Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nièvre

Concert de Printemps de l’Orchestre d’Harmonie Decize, 27 mars 2022, Decize. Concert de Printemps de l’Orchestre d’Harmonie Salle Théodore Gérard (Salle des Fêtes) Levée de Loire Decize

2022-03-27 – 2022-03-27 Salle Théodore Gérard (Salle des Fêtes) Levée de Loire

Decize Nièvre Decize EUR L’Orchestre d’Harmonie de Decize dirigé par Brigitte Gerber présente son concert de Printemps. Au programme des œuvres originales écrites spécifiquement pour l’Orchestre d’Harmonie ainsi que des arrangements de musique de variété (Adèle, Queen), des super héros avec les Avengers…. Un bon moment en perspective ! tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 https://www.decize-confluence.fr/flaner-visiter-bouger/agenda/?mc_id=19745 L’Orchestre d’Harmonie de Decize dirigé par Brigitte Gerber présente son concert de Printemps. Au programme des œuvres originales écrites spécifiquement pour l’Orchestre d’Harmonie ainsi que des arrangements de musique de variété (Adèle, Queen), des super héros avec les Avengers…. Un bon moment en perspective ! Salle Théodore Gérard (Salle des Fêtes) Levée de Loire Decize

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Decize, Nièvre Autres Lieu Decize Adresse Salle Théodore Gérard (Salle des Fêtes) Levée de Loire Ville Decize lieuville Salle Théodore Gérard (Salle des Fêtes) Levée de Loire Decize Departement Nièvre

Decize Decize Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decize/

Concert de Printemps de l’Orchestre d’Harmonie Decize 2022-03-27 was last modified: by Concert de Printemps de l’Orchestre d’Harmonie Decize Decize 27 mars 2022 Decize nièvre

Decize Nièvre