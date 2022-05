Concert de printemps de l’Estudiantina Théâtre des Lices Albi Catégories d’évènement: Albi

Théâtre des Lices, le samedi 21 mai à 20:30

Il aura lieu le samedi 21 mai, à 20h30, au Théâtre des Lices sous la direction du chef d’orchestre Raphaël Rein. Le programme de ce récital, qui témoigne de la richesse de sonorités de la mandoline, permettra au public d’apprécier, entre autres, aussi bien de la musique japonaise qu’une Suite mexicaine mais fera la part belle au célèbre Concerto pour deux mandolines de Vivaldi. Invitées par l’Estudiantina, deux solistes mandolinistes, l’Alsacienne Lisa Kortmann et la Vénézuélienne Rossmery Rangel seront aussi sur scène. **Samedi 21 mai à 20h30 au Théâtre des Lices.** **Entrée gratuite.** Depuis sa création en 1930, l’orchestre à plectre (mandolines, mandoles, guitares, contrebasse) l’Estudiantina albigeoise donne chaque année son concert de printemps. Théâtre des Lices Passage Rabelais, 81000 Albi Albi Tarn

