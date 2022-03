Concert de printemps de l’école de musique de Courville Samedi 26 mars 18h Salle Pannard Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure

### Concert de printemps de l’école de musique de Courville-sur-Eure ### Samedi 26 mars à 18h ### salle Pannard à Courville-sur-Eure . Avec la participation exceptionnelle de [_**À Tours de Cors**_](https://www.atoursdecors.com/). . **Création de la pièce “Quat’Cors and Co”**, pièce concertante pour 4 cors et harmonies de Pascal PROUST . Découvrir la pièce : [https://www.youtube.com/watch?v=eg9zMS9qFtU&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=eg9zMS9qFtU&t=1s) . [En savoir plus sur le compositeur Pascal Proust](https://www.atoursdecors.com/quat-cors-en-centre-val-de-loire) . . Entrée libre (Pass vaccinal) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

