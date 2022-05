Concert de printemps de l’Echo du Vallon Grand’Combe-Châteleu Grand'Combe-Châteleu Catégories d’évènement: Doubs

Grand'Combe-Châteleu

Concert de printemps de l’Echo du Vallon Grand’Combe-Châteleu, 14 mai 2022, Grand'Combe-Châteleu. Concert de printemps de l’Echo du Vallon Grand’Combe-Châteleu

2022-05-14 – 2022-05-14

Grand’Combe-Châteleu Doubs Grand’Combe-Châteleu l’Echo du Vallon de Grand Combe Chateleu organise son Concert de printemps . Au programme de la soirée, l’orchestre des jeunes, le grand orchestre suivi de la musique invitée de Fleury la Rivière (51).

Entrée Libre. lechoduvallon@gmail.com l’Echo du Vallon de Grand Combe Chateleu organise son Concert de printemps . Au programme de la soirée, l’orchestre des jeunes, le grand orchestre suivi de la musique invitée de Fleury la Rivière (51).

Entrée Libre. Grand’Combe-Châteleu

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Grand'Combe-Châteleu Autres Lieu Grand'Combe-Châteleu Adresse Ville Grand'Combe-Châteleu lieuville Grand'Combe-Châteleu Departement Doubs

Grand'Combe-Châteleu Grand'Combe-Châteleu Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grandcombe-chateleu/

Concert de printemps de l’Echo du Vallon Grand’Combe-Châteleu 2022-05-14 was last modified: by Concert de printemps de l’Echo du Vallon Grand’Combe-Châteleu Grand'Combe-Châteleu 14 mai 2022 Doubs Grand'Combe-Châteleu

Grand'Combe-Châteleu Doubs