**Avis aux mélomanes! La Philharmonie d’Ascq vous convie dimanche 22 mai 2022 à la salle Debruyne pour un concert de printemps exceptionnel !** **Placé sous le signe de l’échange et du partage, ce rendez-vous marquera sans nul doute cette saison musicale.** En effet, ayant **invité l’Harmonie de Quesnoy sur Deûle** à la rejoindre pour l’occasion, c’est une **soixantaine de musiciens qui se produiront pour votre plus grand plaisir!** Messieurs Michel Dewière et Sebastien Dewière, les deux directeurs musicaux, ont élaboré, ensemble, un programme varié et de qualité, avec des morceaux qui ne vous laisseront pas insensibles: **Pirates des caraïbes, Bohemian Rhapsody, Crimson Tide, Ross Roy…et bien d’autres encore!”**

