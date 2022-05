Concert de Printemps de la Musique Municipale Châteauroux Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Indre

Concert de Printemps de la Musique Municipale Châteauroux, 15 mai 2022, Châteauroux. Concert de Printemps de la Musique Municipale place Robert Monestier Châteauroux

2022-05-15 16:00:00 – 2022-05-15

Châteauroux Indre place Robert Monestier Indre A l’occasion de ce concert, vous profiterez d’un brass band en première partie dirigé par Ludovic Rabier, suivi d’un orchestre d’harmonie dirigé par Mariana Garciagodoy Cervantes en deuxième partie. Equinoxe vous accueille pour le traditionnel concert de Printemps de la Musique Municipale +33 2 54 08 35 70 A l’occasion de ce concert, vous profiterez d’un brass band en première partie dirigé par Ludovic Rabier, suivi d’un orchestre d’harmonie dirigé par Mariana Garciagodoy Cervantes en deuxième partie. Châteauroux Métropole

place Robert Monestier Châteauroux

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauroux, Indre Autres Lieu Châteauroux Adresse place Robert Monestier Ville Châteauroux lieuville place Robert Monestier Châteauroux Departement Indre

Châteauroux Châteauroux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauroux/

Concert de Printemps de la Musique Municipale Châteauroux 2022-05-15 was last modified: by Concert de Printemps de la Musique Municipale Châteauroux Châteauroux 15 mai 2022 Châteauroux Indre

Châteauroux Indre