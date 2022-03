Concert de Printemps de la chorale Chagny Phonie Sampigny-lès-Maranges Sampigny-lès-Maranges Catégories d’évènement: Sampigny-lès-Maranges

Saône-et-Loire

Concert de Printemps de la chorale Chagny Phonie Sampigny-lès-Maranges, 3 avril 2022, Sampigny-lès-Maranges. Concert de Printemps de la chorale Chagny Phonie Sampigny-lès-Maranges

2022-04-03 – 2022-04-03

Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire EUR 0 0 La chorale Chagny Phonie nous régalera d’un concert de printemps mêlant des répertoires variés allant de la Renaissance à nos jours.

Différentes époques, différents styles et différents pays seront mis à l’honneur pour réjouir nos oreilles et faire résonner l’église de Sampigny-lès-Maranges ! Dans un désir de partage et de rencontre entre musiciens, Alice Julien-Laferrière, violoniste, rejoindra la chorale sur quelques pièces qu’ils interpréteront ensemble en fin de concert. Des chanson à boire introduiront un petit verre partagé à l’issue de la représentation. Infos et réservations:

Participation libre, recette intégralement reversée en faveur de l’Ukraine. Réservation par mail à l’adresse : laturbine.org@gmail.com

ou par téléphone au 07.88.51.54.55 abburra.stephanie@gmail.com +33 7 88 51 54 55 https://www.ensembleartifices.fr/fr/3-avril–16h—chorale-chagny-phonie-a-l–039-eglise-de-sampigny La chorale Chagny Phonie nous régalera d’un concert de printemps mêlant des répertoires variés allant de la Renaissance à nos jours.

Différentes époques, différents styles et différents pays seront mis à l’honneur pour réjouir nos oreilles et faire résonner l’église de Sampigny-lès-Maranges ! Dans un désir de partage et de rencontre entre musiciens, Alice Julien-Laferrière, violoniste, rejoindra la chorale sur quelques pièces qu’ils interpréteront ensemble en fin de concert. Des chanson à boire introduiront un petit verre partagé à l’issue de la représentation. Infos et réservations:

Participation libre, recette intégralement reversée en faveur de l’Ukraine. Réservation par mail à l’adresse : laturbine.org@gmail.com

ou par téléphone au 07.88.51.54.55 Sampigny-lès-Maranges

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Sampigny-lès-Maranges, Saône-et-Loire Autres Lieu Sampigny-lès-Maranges Adresse Ville Sampigny-lès-Maranges lieuville Sampigny-lès-Maranges Departement Saône-et-Loire

Concert de Printemps de la chorale Chagny Phonie Sampigny-lès-Maranges 2022-04-03 was last modified: by Concert de Printemps de la chorale Chagny Phonie Sampigny-lès-Maranges Sampigny-lès-Maranges 3 avril 2022 Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire

Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire