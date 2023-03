Concert de printemps, chorales et orchestre Vendœuvres Catégories d’Évènement: Indre

Vendœuvres

Concert de printemps, chorales et orchestre, 19 mars 2023, Vendœuvres . Concert de printemps, chorales et orchestre rue Grande Vendœuvres Indre

2023-03-19 – 2023-03-19 Vendœuvres

Indre La chorale Vent de Voix de Vendoeuvres organise son traditionnel concert de printemps, accompagnée de son chef de chœur Alexandra Lemerle. Noter chorale sera accompagnée de la chorale « Le cœur du pays des harmonies de Chabris et de l’Entente Harmonie Clion-Châtillon. En tout une petite centaines de musiciens:choristes seront présents; entrée libre pour assister au concert qui promet de très beaux moments, émouvants. Venez passer un après-midi musical d’exception en note compagnie! amvv36500@gmail.com Vendœuvres

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Vendœuvres Autres Lieu Vendœuvres Adresse rue Grande Vendœuvres Indre Ville Vendœuvres Departement Indre Lieu Ville Vendœuvres

Vendœuvres Vendœuvres Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/venduvres /

Concert de printemps, chorales et orchestre 2023-03-19 was last modified: by Concert de printemps, chorales et orchestre Vendœuvres 19 mars 2023 Indre rue Grande Vendœuvres Indre Vendœuvres

Vendœuvres Indre