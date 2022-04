Concert de printemps Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin Catégories d’évènement: Chaumont-en-Vexin

Chaumont-en-Vexin Oise Chaumont-en-Vexin Après deux années d’absence dues à la crise sanitaire, l’orchestre d’harmonie de Gisors vous invite à son concert de printemps. Composé d’une vingtaine de musiciens, l’orchestre propose aux habitants de Chaumont en Vexin et alentours de venir assister à une belle prestation musicale le dimanche 1er mai 2022 à 16h, en l’église de Chaumont. Le programme présenté sera varié :

Contact@harmonie-gisors.fr +33 6 30 68 99 76

