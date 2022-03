Concert de printemps – Chalemine Belin-Béliet Belin-Béliet Catégories d’évènement: Belin-Béliet

Gironde

Concert de printemps – Chalemine Belin-Béliet, 2 avril 2022, Belin-Béliet. Concert de printemps – Chalemine Belin-Béliet

2022-04-02 19:00:00 – 2022-04-02

Belin-Béliet Gironde Belin-Béliet Chalemine présente son concert de printemps le samedi 02 avril à 19h.

Avec : les ensembles Jazz ; Groupes jeunes ; Musiques actuelles et Afrocubano projeto.

Buvette et restauration sur place. Chalemine présente son concert de printemps le samedi 02 avril à 19h.

Avec : les ensembles Jazz ; Groupes jeunes ; Musiques actuelles et Afrocubano projeto.

Buvette et restauration sur place. +33 5 56 88 82 71 Chalemine présente son concert de printemps le samedi 02 avril à 19h.

Avec : les ensembles Jazz ; Groupes jeunes ; Musiques actuelles et Afrocubano projeto.

Buvette et restauration sur place. Capture

Belin-Béliet

dernière mise à jour : 2022-03-23 par OT Val de l’Eyre

Détails Catégories d’évènement: Belin-Béliet, Gironde Autres Lieu Belin-Béliet Adresse Ville Belin-Béliet lieuville Belin-Béliet Departement Gironde

Belin-Béliet Belin-Béliet Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belin-beliet/

Concert de printemps – Chalemine Belin-Béliet 2022-04-02 was last modified: by Concert de printemps – Chalemine Belin-Béliet Belin-Béliet 2 avril 2022 Belin-Béliet Gironde

Belin-Béliet Gironde