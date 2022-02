Concert de Printemps Centre socio-éducatif Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Concert de Printemps Centre socio-éducatif, 26 mars 2022, Wattrelos. Concert de Printemps

Centre socio-éducatif, le samedi 26 mars à 20:00

Pour la Sainte Patrick, profitez d’un concert de musique celte à Wattrelos gratuitement !

Gratuit, pass vaccinal obligatoire

Celtic music for St Patrick Centre socio-éducatif 10, rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Centre socio-éducatif Adresse 10, rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Centre socio-éducatif Wattrelos Departement Nord

Centre socio-éducatif Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

Concert de Printemps Centre socio-éducatif 2022-03-26 was last modified: by Concert de Printemps Centre socio-éducatif Centre socio-éducatif 26 mars 2022 Centre socio-éducatif Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord