Carbay Maine-et-Loire Carbay EUR 8 10 Pour fêter le printemps, venez applaudir les deux choeurs gospel – Happy Swing et Happy Gospel Singers – en l’église de Carbay.

Quarante choristes interprèteront a capella ces chants d’inspiration biblique qui rythmèrent le travail des esclaves dans les plantations de coton : un répertoire puisé dans l’histoire des communautés noires d’Amérique. Réservation recommandée.

