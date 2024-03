Concert de Printemps Place de l’Église Callac, dimanche 7 avril 2024.

L’Association Callac culture organise un concert de musique baroque pour voix orgue et instruments.

La chanteuse soprano Erato Strongylou très applaudie lors du concert de l’Avent en novembre dernier est cette fois accompagnée de sa sœur Lydia Strongylou qui possède une belle voix d’alto. Lydia habite en Bulgarie, nous profitons de sa venue en avril prochain. Avec Estelle Walter à l’orgue, elles ont imaginé pour l’occasion un programme essentiellement baroque . Il comporte de célèbres pages pour le temps pascal des extraits du Gloria de Vivaldi et du Stabat Mater de Pergolèse, ainsi que du roi Salomon de Haendel. Elles mettent aussi des compositrices de la même époque (XVII-XVIIIè s) à l’honneur la française Elisabeth Jacquet de la Guerre et l’italienne Barbara Strozzi. Des musiques printanières de tradition populaire grecque et bretonne complètent la liste. Pour enrichir le trio, des musiciens de l’école de musique du Poher sont associés au violon Tiiu Grünthal-Robert et Mathilde Tauzin, à la flûte traversière Aénor Roblès et Osamu Tsuruya, à la contrebasse Pierre Colletti. .

Date et horaire :

Début : 2024-04-07 18:00:00

fin : 2024-04-07 19:30:00

Place de l'Église Eglise Saint Laurent

Callac 22160 Côtes-d'Armor Bretagne

