Beauvais Oise La chorale maîtrisienne de l’Institution du Saint-Esprit présente son concert de Printemps, sous la direction de Frère Michel et Violaine Colin. 1ère partie : petit bestiaire

